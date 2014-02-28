البنك الدولي يؤجل قرضا لأوغندا بسبب قانون يتعلق بالمثليين

أعلن البنك الدولي، الخميس، تأجيل قرض بقيمة 90 مليون دولار لدعم مشروع للصحة في أوغندا بسبب قانون يشدد العقوبة على المثليين جنسيا وذلك في خطوة غير معتادة من مؤسسة دولية تتفادى بشكل تقليدي الخوض في السياسة.

وقال ديفيد ثيس، المتحدث باسم البنك الدولي، في رسالة بالبريد الالكتروني «أرجأنا المشروع لإجراء المزيد من المراجعة لضمان أن أهداف التنمية لن تتأثر سلبيا بتطبيق القانون الجديد».

ووقع الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني في وقت سابق هذا الأسبوع قانوين يشدد تشريعا صارما قائما بالفعل بحق المثليين ويجعل التقاعس عن الابلاغ عن كل من يخرق القانون جريمة.

وللبنك الدولي محفظة مشروعات قيمتها 1.56 مليار دولار في اوغندا التي تعد واحدة من أفقر دول العالم.