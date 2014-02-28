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محمد رمضان يردّ على أحمد عز في افتتاح مسلسله

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محمد رمضان يردّ على أحمد عز في افتتاح مسلسله محمد رمضان يردّ على أحمد عز في افتتاح مسلسله

احتفل محمد رمضان ببداية تصوير مسلسله الجديد "ابن حلال"، الذي يدخل به عالم البطولة الدرامية المطلقة، بحضور أبطال العمل، ومنهم وفاء عامر وهالة فاخر، حيث قام بذبح عجلين بيديه، في ستوديو مكان تصوير المسلسل.

وفي تصريح خاصّ لـ"سيدتي نت"، أكّد رمضان أنه يقدّم في العمل شخصية شاب صعيديّ يأتي إلى القاهرة باحثاً عن قوت يومه، لكنه يجد نفسه متّهماً في قضيّة قتل ليس له أيّ علاقة بها.

ورداً على أحمد عزّ، قال رمضان: "أشكر عزّ على رأيه"، وأضاف: "وجدت أنّ كلامه يحمل سخريّة لجمهوري، مع العلم أنّ جمهوري هو نفس جمهوره، ولا يجوز أبداً السخرية من الجمهور؛ أما أنا فلم أتضايق من رأيه، وأعتبر نفسي من جمهوره".

أما وفاء عامر فقد حضرت خصيصاً للاحتفال، وظهرت من دون مكياج، وكانت حريصة على التعامل بشكل جيّد مع الصحافيين والقنوات الفضائية التي حضرت الاحتفال، كما أوصت رمضان بأن يتعامل مع الجميع بشكل محترم؛ وبالفعل حرص رمضان على إرضاء الجميع، برغم إرهاقه الشديد.

أمّا الفنانة هالة فاخر فقد حضرت بثيابها الصعيدية التي تستعملها لتأدية دورها في المسلسل.

 

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