الداخلية: لدينا عقم تهديفي .. سموحة يستحق صدارة المجموعة

الإسكندرية /أ ش أ/ قال المدير الفنى لفريق الداخلية علاء عبد العال ان فريقه يفتقد الايجابية على مرمى المنافس ويعانى حالة من العقم التهديفى مشيرا الى ان الداخلية من اكثر الفرق وصولا على مرمى المنافسين طيلة مباريات الدور الاول من عمر المسابقة ولكنه يفتقد الايجابية على المرمى بسبب التسرع وغياب التوفيق.

واضاف عبد العال فى تصريحات عقب مباراة فريق امام سموحة والتى انتهت بفوز الاخير بهدفين دون رد فى المباراة التى اقيمت بينهما اليوم على ملعب استاد الاسكندرية فى ختام مباريات الدور الاول ان سموحة يستحق صدراة المجموعة عن جدارة واستحقاق فى ظل ما يمتلكه من امكانيات مادية تتمثل فى مجلس ادارة يدعم الفريق ويقف خلفه وامكانيات بشرية متمثلة فى اللاعبين وجهازهم الفنى بقيادة حمادة صدقى.

وأردف "سموحة نجح فى احراز هدفه الاول فى وقت قاتل وحساس"، فى الدقيقة 44 من زمن شوط المباراة الأول بعدما نجح الغانى ارنست بابا اركو مهاجم الفريق السكندرى فى استغلال خطأ فردى من اللاعب وائل اسماعيل مدافع الفريق وهو اربك حسابات اللاعبين.

وأشار إلى انه فى شوط المباراة الثانى حاول جاهدا لتعديل الاوضاع من خلال الدفع بمزيد من المهاجمين والضغط على مفاتيح لعب نادى سموحة الذى لجأ بدور فى الشوط الثانى للاعتماد على الهجمات المرتدة التى نجح علاء على من خلالها فى تسجيل هدف فريقه الثانى فى مرمى احمد فوزى حارس الداخلية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه عبد العال منح لاعبى فريقه راحة سلبية لمدة يومين قبل العودة لمواصلة التدريبات استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة فى التاسع من مارس المقبل فى مستهل مشوار الفريق بالدور الثانى للمسابقة.