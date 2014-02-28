اليوم بعثة دجلة فى توجو لمواجهة الجمارك فى “الكونفدرالية “

تغادر اليوم بعثة وادى دجلة لكرة القدم القاهرة فى طريقها إلى توجو وذلك لمواجهة الجمارك فى ذهاب دور ال32 بدورى الاتحاد الأفريقى “الكونفدرالية “.

> وتضم البعثة 19 لاعبا عصام الحضري وأمير توفيق والسيد سالم ومحمد عبدالفتاح ومحمد السيد وطه إبراهيم وممدوح خالد وشريف حسام ومصطفي طلعت وحامد فيصل ومصطفي محمود وأكوتي منساه وعبدالله سميروأحمد البحراوي وعبد الفتاح الاغا وصلاح الدين أحمد وجابر سالم وأحمد حجازي وعمرو مرعي.

> ويعول الجهاز الفنى بقيادة هشام زكريا على هذه المباراة أمالا كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابيه هناك تسهل مهمة الفريق فى مباراة الذهاب والتى يتقام أيام 14 أو 15 أو 16 مارس.