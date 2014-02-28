غياب احد ارباب موسيقى الفلامنكو العازف الاسباني "باكو دي لوثيا"

غاب عازف الغيتار الاسباني "باكو دي لوثيا" احد اشهر فناني الفلامنكو الجديد في العالم، عن عمر 66 عاماً، بعد اصابته بازمة قلبية، وذلك يوم الاربعاء في 26 شباط، في المكسيك.

واعلنت بلدية الجزيرة مسقط رأس الفنان في جنوب اسبانيا الحداد الرسمي، باعتباره أحد ارباب الفلامنكو الذي شكل غيابه خسارة لا تعوّض للاوساط الثقافية وللاندلس.

باكو دي لوثيا هو ابن عازف القيثارة أنطونيو سانشيز، ويعتبر من أفضل عازفي موسيقى الفلامنكو لدى الكثيرين، ولم يكن موهوباً في الفلامنكو فحسب، بل كان أيضاً من فناني الفلامنكو القلة الموهوبين أيضاً في الأنواع الموسيقية الأخرى كالجاز والموسيقى الكلاسيكية.

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