باسم ياخور وأمل عرفة وجيني إسبر أبطال بقعة ضوء 10

تبدأ في العاصمة السّورية دمشق خلال السّاعات القليلة المقبلة عمليّات تصوير الجزء العاشر من المسلسل الكوميدي السّوري الشّهير "بقعة ضوء"، الذّي كان من المفترض تصويره خلال عام 2013 المنصرم، وحال دون ذلك ظروف البلد وسفر أغلب الممثّلين الرئيسيّين فيه.

ومع عودة النّجوم إلى دمشق هذا العام، رأت شركة "سما الفن" المنتجة للعمل أنّ إنتاج الجزء العاشر ضرورة لا بدّ منها، لأنّ العمل يحظى بشعبيّة كبيرة في سوريا، لا سيّما أنّه يسلّط الضوء على المشاكل الحقيقيّة في المجتمع بطريقة ساخرة وقريبة من هموم المواطنين.

ويشارك في بطولة النّسخة العاشرة من "بقعة ضوء" باسم ياخور، أيمن رضا، أمل عرفة، جيني إسبر، شكران مرتجى، عبد المنعم عمايري، هبة نور، ليليا الأطرش، محمّد خير الجرّاح، أحمد الأحمد، رنا شميس، سوسن ميخائيل، وفادي صبيح.

وسيتولّى إخراج العمل المخرج السّوري عامر فهد، فيما النصوص لمجموعة كُتّاب، أبرزهم حازم سليمان ومازن طه.

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