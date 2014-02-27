أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

عودة وزير الخارجية بعد جولة فى 3 دول أفريقية

Google+ Print
عودة وزير الخارجية بعد جولة فى 3 دول أفريقية عودة وزير الخارجية بعد جولة فى 3 دول أفريقية

مطار القاهرة الدولى

عاد إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، نبيل فهمى وزير الخارجية قادمًا على طائرة خاصة من أبوجا بعد جولة خارجية شملت زيارة تنزانيا والكونغو ونيجيريا، تمهيدًا لمشاركته فى حلف اليمين ضمن أعضاء الجديدة السبت القادم .

وجاءت عودة ” فهمى ” والوفد المرافق له، على طائرة خاصة تمهيدا للقاء المهندس ” إبراهيم محلب ” رئيس الوزراء الجديد فى إطار لقاءاته لتشكيل حكومته الجديد.

وكان ” فهمى “، قد بدأ جولته التى إستغرقت أربعة أيام بزيارة تنزانيا حيث إلتقى مع ” جاكايا كيكويتى ” رئيس تنزانيا وعدد من كبار المسئولين والدكتور ” سالم أحمد سالم ” رئيس وزراء تنزانيا وأمين عام منظمة الوحدة الأفريقية الأسبق كما إلتقى بمنتدى رجال الأعمال المصرى التنزانى وممثلى القطاع الخاص المصرى فى تنزانيا، وفى الكونغو شارك ” فهمى ” فى فعاليات قمة الكوميسا التى تبنت قرارا أعربت فيه عن تطلعها لإستعادة مشاركتها فى أنشطة الإتحاد الأفريقى إضافة لمشاركته فى الإجتماع الوزارى للكوميسا كما إلتقى مع عدد من المشاركين فى القمة من بينهم وزراء خارجية زامبيا وموريشيوس ومدغشقر كما إلتقى مع ” أوبان ميناكو ” رئيس البرلمان فى الكونغو وزار مستشفى جوما والقوات المصرية العاملة بشرق الكونغو والعاملة فى قوات حفظ السلام الدولية ..

وشارك وزير الخارجية، فى نجيريا فى قمة “أبوجا” للأمن الإنسانى والسلام والتنمية فى أفريقيا بدلا من رئيس الحكومة المقالة كماشارك فى إجتماع وزراء الخارجية الذى أعد للقمة وإلتقى مع ” جودلاك جوناثان ” رئيس نيجيريا و” دسوقى سامبو ” مستشار الأمن القومى النيجيرى حيث بحث معه قضايا الإرهاب والمياه كماإلتقى ” فهمى ” مع نظيره الليبى حيث طالبه بتوفير الأمن والحماية للمواطنين المصريين المقيمين فى ليبيا .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر