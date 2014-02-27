عودة وزير الخارجية بعد جولة فى 3 دول أفريقية

عاد إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، نبيل فهمى وزير الخارجية قادمًا على طائرة خاصة من أبوجا بعد جولة خارجية شملت زيارة تنزانيا والكونغو ونيجيريا، تمهيدًا لمشاركته فى حلف اليمين ضمن أعضاء الحكومة الجديدة السبت القادم .

وجاءت عودة ” فهمى ” والوفد المرافق له، على طائرة خاصة تمهيدا للقاء المهندس ” إبراهيم محلب ” رئيس الوزراء الجديد فى إطار لقاءاته لتشكيل حكومته الجديد.

وكان ” فهمى “، قد بدأ جولته التى إستغرقت أربعة أيام بزيارة تنزانيا حيث إلتقى مع ” جاكايا كيكويتى ” رئيس تنزانيا وعدد من كبار المسئولين والدكتور ” سالم أحمد سالم ” رئيس وزراء تنزانيا وأمين عام منظمة الوحدة الأفريقية الأسبق كما إلتقى بمنتدى رجال الأعمال المصرى التنزانى وممثلى القطاع الخاص المصرى فى تنزانيا، وفى الكونغو شارك ” فهمى ” فى فعاليات قمة الكوميسا التى تبنت قرارا أعربت فيه عن تطلعها لإستعادة مصر مشاركتها فى أنشطة الإتحاد الأفريقى إضافة لمشاركته فى الإجتماع الوزارى للكوميسا كما إلتقى مع عدد من المشاركين فى القمة من بينهم وزراء خارجية زامبيا وموريشيوس ومدغشقر كما إلتقى مع ” أوبان ميناكو ” رئيس البرلمان فى الكونغو وزار مستشفى جوما والقوات المصرية العاملة بشرق الكونغو والعاملة فى قوات حفظ السلام الدولية ..

وشارك وزير الخارجية، فى نجيريا فى قمة “أبوجا” للأمن الإنسانى والسلام والتنمية فى أفريقيا بدلا من رئيس الحكومة المقالة كماشارك فى إجتماع وزراء الخارجية الذى أعد للقمة وإلتقى مع ” جودلاك جوناثان ” رئيس نيجيريا و” دسوقى سامبو ” مستشار الأمن القومى النيجيرى حيث بحث معه قضايا الإرهاب والمياه كماإلتقى ” فهمى ” مع نظيره الليبى حيث طالبه بتوفير الأمن والحماية للمواطنين المصريين المقيمين فى ليبيا .