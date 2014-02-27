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خبير عسكري: شركات الأدوية تتآمر على الاكتشاف الطبي للقوات المسلحة

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خبير عسكري: شركات الأدوية تتآمر على الاكتشاف الطبي للقوات المسلحة خبير عسكري: شركات الأدوية تتآمر على الاكتشاف الطبي للقوات المسلحة

حمدى بخيت ،الخبير الاستراتيجى

رفض اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري والإستراتيجي، الحملة الشرسة التي تتعرض لها القوات المسلحة بعد إعلانها عن اكتشاف جهاز لعلاج فيروس سى، مشيرا إلى أن بها 20 مليون مصاب بالفيروس.

أكد خلال لقائه ببرنامج نظرة الذي يقدمه الإعلامي حمدى رزق على فضائية صدى البلد اليوم الخميس، وجود مؤامرة على جهاز القوات المسلحة داخليا وخارجيا من قبل شركات الأدوية، واصفا شركات تصنيع الأدوية بالمستغلة.

حذر من خلط الكشف عن جهاز علاج فيروس سى بإعلان ترشح المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن المشير السيسى لا يحتاج لدعاية انتخابية.

يذكر أن الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة أعلنت منذ أيام عن توصلها لعلاج فيروسى سى ومرض الإيدز، وهو ما أدى إلى تعرضها لحملة شرسة للتشكيك في قدرة الجهاز.

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