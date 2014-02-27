اتحاد المحامين العرب يدين قتل 7 مصريين فى ليبيا

قال صابرعمار المحامي، والأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب، إنه يدين عملية اختطاف وقتل عدد سبعة من المواطنين المصريين في بنغازي من مجموعة من المليشيات الليبية التي استباحت الأرض العربية في ليبيا، لتنشر الارهاب والفساد وترويع الآمنين في ظل عجز عن مواجهته من قوات الأمن الليبية خاصة مع انتشار كثيف لأسلحة باتت في كل يد بغير ضوابط.

وأضاف “عمار”: كان قد سبقهاعملية اختطاف سبعة من البعثة الدبلوماسية المصرية و التي تمت بالمخالفة لإتفاقية فيينا ١٩٦١التي تنظم الحماية القانونية للبعثات الدبلوماسية، وانتهت بعودتهم إلي بلادهم لحين تأمين عودتهم، وهذه العمليات تكشف عن ضعف مؤسسات وسلطات الدولة في ليبياعقب ثوره فبراير، وعدم قدرتها الحالية علي فرض سيطرته الدولة علي كامل التراب الليبي .

وأكد “عمار”، أن مثل هذه العمليات الدنيئة من شان استمرارها تعريض الثورة بكل ما تمثله من امال للشعب الليبي في الإستقرار والحرية والديمقراطية والرخاء، وإتاحة الفرصة لأعداء الأمة العربية لتحقيق مشروعها بتقسيم الدولة الليبية .

وتابع: أننا نذكي البدء في اختيار اللجنه التأسيسية لوضع دستور الدولة الليبية كلبنه أولي في بناء دولة الثورة، فإننا نحذر من غياب الأمن، والإنتشار العشوائي للسلاح.

وناشد “عمار”، المسئولين سرعة التحرك من خلال أجهزة الدولة لسرعة التحقيق، وإعلان النتائج ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة النكراء، وإتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المواطنين والمقيمين، و توفير الحماية الكاملة والكافية للبعثات الدبلوماسية.