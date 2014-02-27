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ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بقنا

  • مصر
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ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، الخميس، القبض على تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه، بعد قيامهم بعملية سطو مسلح على أحد المواطنين والاستيلاء على 16 ألف جنيه تحت تهديد السلاح بالطريق الصحراوي الشرقي بالمحافظة.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، الخميس، إخطارًا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الدقهلية وبرفقته زوجته، أثناء مرورهما بالطريق الصحراوي الشرقي، بعد كمين «الحاجر» بدائرة مركز قنا، تم استيقافهما وسرقتهما تحت تهديد السلاح من قبل 4 أشخاص.

تم القبض على المتهمين وبحوزتهم المبلغ المالي المبلغ بسرقته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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