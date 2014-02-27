ضبط تشكيل عصابي تخصص في «نشل» المواطنين بالمواصلات العامة بقنا

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، الخميس، القبض على أخطر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين عن طريق «النشل» داخل المواصلات العامة بمدينة قنا.

كان المقدم وليد العطون، رئيس مباحث المرور، ألقى القبض على شخصين، مطلوب ضبطهما في 5 قضايا سرقة، وبحوزتهما عملات معدنية ومبالغ مالية من بينها عملات عربية وأجنبية وأجهزة محمول.

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًّا تخصص في سرقة المواطنين داخل المواصلات العامة عن طريق «النشل»، وأنهما وراء ارتكاب العديد من حوادث السرقة بالمحافظة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.