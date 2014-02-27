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بعد غد..النادي الإعلامي بمعهد الحوار “المصري – الدنماركي” يكرم حمدي قنديل” عن مشوراه

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بعد غد..النادي الإعلامي بمعهد الحوار “المصري – الدنماركي” يكرم حمدي قنديل” عن مشوراه بعد غد..النادي الإعلامي بمعهد الحوار “المصري – الدنماركي” يكرم حمدي قنديل” عن مشوراه

“حمدي قنديل

يكرم النادي الإعلامي، التابع لمعهد الحوار “المصري – الدنماركي”، بعد غد السبت، الإعلامي الكبير حمدي قنديل عن مجمل مشواره ودوره في إثراء الساحة الإعلامية العربية.

وقالت مديرة النادي الإعلامي نهي النحاس، إن جلسة تكريم الإعلامي حمدي قنديل، سيديرها الإعلامي شريف عامر، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تشهد عرض فيلم وثائقي قصير عن مشوار قنديل وأهم المحطات الإعلامية في مشواره الحافل، كما ستشهد توزيع كتيب يتضمن محطات مهمة في حياته.

ويأتي تكريم قنديل في إطار الجلسة الشهرية، ضمن سلسلة الجلسات التي يعقدها النادي الإعلامي، بشكل دوري لمناقشة قضايا إعلامية تهم العاملين في هذا الحقل.

وبحسب نهى النحاس ،فإن جلسة السبت ستقام تحت عنوان “كيف تقيم دور الإعلام المصري في تشكيل الوعي السياسي للمواطن: استفتاء الدستور نموذجا”.

وتدير الجلسة الإعلامية ليليان داوود، ويشارك فيها الكاتب الصحفي أيمن الصياد، أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو حمزاوي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عمرو عزت، إضافة إلى الصحفي بجريدة الأهرام أشرف عبدالشافي.

يذكر أن النادي الإعلامي بالقاهرة، هو إحدى فعاليات المعهد الدنماركي المصرى للحوار، ويهدف إلى دعم الإعلام والإعلاميين المصريين بشكل خاص والإعلام العربى بشكل عام، من خلال جلسات دورية لمناقشة المستجدات على الساحة الإعلامية المصرية والعالمية ، حيث تهدف تلك الجلسات إلى إنتاج محتوى معلوماتى ومعرفى متميز يخدم قضية تطوير الإعلام المصري، ويدعم جهود العاملين به لتنمية مختلف قطاعاته.

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