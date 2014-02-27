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نقيب الأطباء يلتقى محلب لمناقشة أزمة الكادر

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نقيب الأطباء يلتقى محلب لمناقشة أزمة الكادر نقيب الأطباء يلتقى محلب لمناقشة أزمة الكادر

قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن وفدًا من مجلس نقابة الأطباء التقى الدكتور إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المكلف، عصر اليوم، لعرض مشاكل الأطباء المتعلقة بالكادر، وكذلك الاعتداء على المستشفيات.
> وأوضح عبد الدايم في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجلس شرح لـ"محلب" مشاكل المهنة، وأن اللقاء لم يكن تفاوضيًا نظرًا لوجود لجنة مشكلة من الجمعية العمومية للنقابة للتفاوض بشأن موضوع كادر المهن الطبية، والإضراب، بالإضافة لعدم وجود وزراء للمالية والصحة حتى الآن.
> ولفت نقيب الأطباء إلى أن "محلب" طالبهم بتأجيل الإضراب، ومنح الجديدة فرصة لحل الأزمة بعد الانتهاء من تشكيلها، مشيرًا إلى أن قرار الإضراب جاء بناءً على جمعية عمومية، وأن التفاوض سيكون من خلال اللجنة المشكلة من عمومية النقابة، والتى لم تحضر للقاء بناءً على وجهة نظرها –على حد قوله.
> وأوضح أن اللقاء تطرق لاسم وزير الصحة الجديد، مشيرًا إلى أن "محلب" لديه بعض الأسماء، وقام الوفد باقتراح عدد من الأسماء الأخرى عليه، وكذلك معايير اختيار الوزير القادم، قائلا: "القرار في الأول والآخر يرجع له".

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مصر 365

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