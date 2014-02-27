غدًا .. المطرب “محمد محسن” فى ضيافة باسم يوسف

يستضيف الإعلامي الساخر باسم يوسف، مقدم “برنامج البرنامج” على قناة “أم بى سى مصر” ، غدًا الجمعة، المطرب محمد محسن المغنى بدار الأوبرا المصرية، هذا وفقًا لما نقلته الصفحة الرسمية للمطرب محمد محسن على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” .

ويذكر أن، المطرب محمد محسن سيقدم حفلة يوم الأثنين الجارى فى ساقية الصاوى بقاعة النهر.

محمد محسن مطرب وملحن مصرى, بدأ الغناء في الثامنة عشرة من عمره. مثّل كلية الهندسة في مسابقة الغناء على مستوى جامعة القاهرة، وفاز فيها بالمركز الأول لعدة سنوات متتالية قبل أن يفوز بالمركز الأول فى الغناء والتلحين على مستوى الجامعات المصرية.

انضمّ إلى “فرقة القاهرة للتراث” في دار الأوبرا المصرية، و بدأ انطلاقه الحقيقى من قلب ميدان التحرير حيث أصبح صوته من علامات ثورة 25 يناير. وفاز بجوائز مسابقات غنائية عديدة، وبعدها أطلق ألبومه الأول بعنوان “اللفّ فـ شوارعك” الذى ترشح عنه لجائزة أفضل مطرب عربى فى مهرجان “جوردان آووردز” ونال عنه جائزة أفضل مطرب شاب لعام 2012 من جريدة الأهرام.

وخاض تجربة الغناء المسرحى على خشبة المسرح القومى في مسرحية “حكايات الناس فى ثورة 1919″، وشارك بالتمثيل والغناء لأول مرة فى مسلسل “زىّ الورد” رمضان 2012 حيث قدم العديد من الأغانى الرومانسية التى لاقت إعجاب الجماهير.

ويعد محسن أبرز من قدم روائع فنان الشعب سيد درويش وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من خلال تقديم ألحانهما بشكل متجدد ومميز.