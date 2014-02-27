إحالة 12 صيدلى بالفيوم للنيابة العامة بسبب مشاركتهم فى الإضراب

أحال الدكتور جمال موسى، وكيل مستشفى إطسا المركزي بمحافظة الفيوم، 12 من الصيادلة العاملين بالمستشفى، للنيابة العامة، بسبب مشاركتهم في الإضراب الجزئي للصيادلة، الذي تم تنفيذه أمس-الأربعاء- على مستوى الصيدليات الحكومية والخاصة بمحافظة الفيوم.

فوجئ الصيادلة صباح اليوم الخميس، بوجود استدعاء لهم من قبل النيابة العامة بمركز إطسا، وتبين لهم أن وكيل المستشفى قرر إحالتهم للنيابة العامة، بتهمة تعطيلهم العمل، وتوجه أحد أعضاء مجلس نقابة الصيادلة الفرعية بالفيوم، وأكد لهم أن النقابة ستدعمهم لأنهم يطالبون بمطالب مشروعة وأن حق الإضراب يكفله الدستور.