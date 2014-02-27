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إيفرا: لاعبو مانشستر يونايتد يدعمون مويس

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إيفرا: لاعبو مانشستر يونايتد يدعمون مويس إيفرا: لاعبو مانشستر يونايتد يدعمون مويس

أكد باتريس إيفرا ظهير أيسر مانشستر يونايتد أنه وزملاءه يدعمون ديفيد مويس المدير الفني للفريق رغم النتائج السلبية التي يحققها.

ويعاني مانشستر يونايتد من تراجع حاد في مستواه ونتائجه حيث يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي وبات مهددا بتوديع دوري الأبطال من دور الـ16 على يد أولمبياكوس.

وقال إيفرا في تصريحات لراديو (أر.أم.أس) الفرنسي "لقد حدث تغييرا كبيرا في الفريق منذ الموسم الماضي، وطبيعي أن الجميع لا يحب التغيير ويخشى نتائجه".

وتابع "جميع لاعبي الفريق يقفون خلف مويس ويدعمونه حتى تتحسن النتائج".

وخسر مانشستر يونايتد أمام أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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