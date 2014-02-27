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فابريجاس: لاعبو برشلونة ينتقدون أنفسهم

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فابريجاس: لاعبو برشلونة ينتقدون أنفسهم فابريجاس: لاعبو برشلونة ينتقدون أنفسهم

برشلونة، (إفي): طالب سيسك فابريجاس لاعب وسط فريق برشلونة زملائه اليوم بالتصدي للانتقادات عبر العمل الجاد، مبديا ثقته في أن الفريق بإمكانه تحقيق "انجاز كبير" هذا الموسم.

وقال سيسك في مؤتمر صحفي "فريقنا مكون من 25 لاعبا، جميعنا ملتزمون بالفوز دائما، لذا نستحق الانتقادات بسبب خسارتنا الاخيرة امام ريال سوسييداد".

وشدد نجم أرسنال الإنجليزي سابقا على أن الفريق الكتالوني "متماسك الآن أكثر من أي

وقت سابق، نحن ننتقد أنفسنا، لا بد من تحسين أدائنا، يوم الأحد سنواجه ألميريا، إنها فرصة لاستعادة الثقة".

كان البرسا قد خسر مباراته الاخيرة بالليجا امام ريال سوسييداد 1-3 على ملعب أنويتا، ليضطر للتنازل عن الصدارة والتراجع للمركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الأول، فيما يتفوق بفارق الأهداف عن أتلتيكو الثالث.

وعن رؤيته للدربي المدريدي يوم الأحد ايضا بين الريال وأتلتيكو، وأفضلية الأول بسبب نتيجة نصف نهائي كأس الملك وتألقه في الآونة الاخيرة، قال فابريجاس أن "أتلتيكو بإمكانه الحاق الأذى بالميرينجي اذا كان في 100% من مستواه".

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