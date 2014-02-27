الذكري الـ31 لرحيل الشاعر “حسين السيد”.. رائد أغاني الأطفال

كتب : أحمد أشرف

31 عامًا مرت على رحيل رائد أغاني الأطفال، صاحب “ذهب الليل” و”ماما زمانها جاية” و ، و”أمورتي الحلوة بقت طعمة” “حبيبة أمها”، الشاعر الغنائي حسين السيد، عندما تستمع إلى كلماته تعود لزمن الفن الجميل وتسترجع عدد من الأغاني التي شكلت جزءًا كبيرًا من ملامح شخصية مصر الفنية .

مولده و نشأته

ولد الشاعر الغنائي الكبير حسين السيد، في 15 مارس 1916 وأكمل دراسته الابتدائية في طنطا، وانتقل بعد ذلك للعيش بالقاهرة، وقد كان والده تاجراً كبيراً، ودخل مدرسة الفرير الفرنسية بالخرنفش، ومنها حصل على البكالوريا في 1937 .

حلم الشاعر الكبير بأن يصبح نجماً سينمائياً وتهيأت له الفرصة عندما أعلن محمد عبد الوهاب عن حاجته لوجوه جديدة للظهورفي فيلمه «يوم سعيد»، وذهب في الموعد المقرر ووقف في انتظار دوره للمثول أمام لجنة الاختبار المكونة من محمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم، والفنانين سليمان نجيب وعبد الوارث عسر ووصل إلى مسامعه حوار بين عبد الوهاب وكريم يفيد بعدم توثيق أكثرمن شاعر في كتابة أغنية أحد المشاهد، ولما جاء دوره للوقوف أمام اللجنة نسى ما جاء من أجله وطلب من المخرج ومن محمد عبد الوهاب أن يتيحا له فرصة كتابة هذه الأغنية وبعد رفض واستنكار لطلبه في البداية وافق “عبد الوهاب” على طلبه وشرح له موقف الأغنية في الفيلم.



> أشهر أعماله

بدأ حسين السيد في إعداد أول اعماله مع الراحل عبد الوهاب وبدأ بهذا مشواره الفني الذي تكلل بالنجاح ، و كانت اول اعماله مع موسيقار الاجيال هي اغينة ، ” اجري اجري وديني قوام وصلني ” وبعد ما حاذ الكاتب الشاب علي اعجاب عبد الوهاب فطلب منه الابتعاد عن التمثيل والتركيز بما هو موهب به حقا وهو التأليف والشعر وكتابة الاغاني حيث كانت لحسين السيد كلمات اصحبت من اعظم اعمال عبد الوهاب ومنها “إسمح وقل لي”، و”ياللي نويت تشغلني”، و”يا مسافر وحدك “ .

رائد أغاني الأطفال

ميز حسين السيد تأليف عدد كبير من أغاني الأطفال منها: “ذهب الليل”، و”ماما زمانها جاية”،”حبيبة أمها”، و”أمورتي الحلوة بقت طعمة”، و”أكلك منين يا بطة” .

وكتب عشرات الأغاني لألمع المطربين والمطربات في مصر والعالم العربي فكتب لفايزة أحمد “ست الحبايب”، و”ياغالي علي ياحبيبي يا خويا”، ومما كتبه لعبد الحليم حافظ “بيع قلبك”، و”توبة”، و”يا قلبي يا خالي”، و”ظلموه ” كما كتب لصباح “سلموا لي على مصر”، و”أحبك ياني”، ولوديع الصافي “على رمش عيونها”، و”دار يا دار”، ولوردة الجزائرية “ح اقول لك حاجة”، و “في يوم وليلة”، ولسيد مكاوي “خلى شويه عليك” .

حسين السيد و التمثيل

وقام حسين السيد بالتمثيل في فيلم “رسالة من امرأة مجهولة” الذي كان من بطولة لبني عبد العزيز و فريد الأطرش، ومن إخراج صلاح أبو سيف كما مثل مع شويكار المقطوعة الشعرية “إنتي مسافرة؟” .

تكريم ناصر و السادات له

حصل علي وسام العلوم والفنون في عيد العلم من الزعيم جمال عبد الناصر، كما كرمه الرئيس السادات في عيد الفن .

توفي حسين السيد فى مارس عام 1983 .