أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الذكري الـ31 لرحيل الشاعر “حسين السيد”.. رائد أغاني الأطفال

Google+ Print
أغنية ذهب الليل

أغنية ذهب الليل

كتب : أحمد أشرف

31 عامًا مرت على رحيل رائد أغاني الأطفال، صاحب “ذهب الليل” و”ماما زمانها جاية” و ، و”أمورتي الحلوة بقت طعمة” “حبيبة أمها”،  الشاعر الغنائي حسين السيد، عندما تستمع إلى كلماته تعود لزمن الفن الجميل وتسترجع عدد من الأغاني التي شكلت جزءًا كبيرًا  من ملامح شخصية الفنية .

 

 

حسين السيد

حسين السيد

مولده و نشأته

ولد الشاعر الغنائي الكبير حسين السيد، في 15 مارس 1916 وأكمل دراسته الابتدائية في طنطا، وانتقل بعد ذلك للعيش بالقاهرة، وقد كان والده تاجراً كبيراً، ودخل مدرسة الفرير الفرنسية بالخرنفش، ومنها حصل على البكالوريا في 1937 .

حلم الشاعر الكبير بأن يصبح نجماً سينمائياً وتهيأت له الفرصة عندما أعلن محمد عبد الوهاب عن حاجته لوجوه جديدة للظهورفي فيلمه «يوم سعيد»، وذهب في الموعد المقرر ووقف في انتظار دوره للمثول أمام لجنة الاختبار المكونة من محمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم، والفنانين سليمان نجيب وعبد الوارث عسر ووصل إلى مسامعه حوار بين عبد الوهاب وكريم يفيد بعدم توثيق أكثرمن شاعر في كتابة أغنية أحد المشاهد، ولما جاء دوره للوقوف أمام اللجنة نسى ما جاء من أجله وطلب من المخرج ومن محمد عبد الوهاب أن يتيحا له فرصة كتابة هذه الأغنية وبعد رفض واستنكار لطلبه في البداية وافق “عبد الوهاب” على طلبه وشرح له موقف الأغنية في الفيلم.


> أشهر أعماله

عبد الوهاب

عبد الوهاب

بدأ حسين السيد في إعداد أول اعماله مع الراحل عبد الوهاب وبدأ بهذا مشواره الفني الذي تكلل بالنجاح ، و كانت اول اعماله مع موسيقار الاجيال هي اغينة ، ” اجري اجري وديني قوام وصلني ” وبعد ما حاذ الكاتب الشاب علي اعجاب عبد الوهاب فطلب منه الابتعاد عن التمثيل والتركيز بما هو موهب به حقا وهو التأليف والشعر وكتابة الاغاني حيث كانت لحسين السيد كلمات اصحبت من اعظم اعمال عبد الوهاب ومنها “إسمح وقل لي”، و”ياللي نويت تشغلني”، و”يا مسافر وحدك “ .

 

 

 

رائد أغاني الأطفال

أغنية ذهب الليل

أغنية ذهب الليل

ميز حسين السيد تأليف عدد كبير من أغاني الأطفال منها:   “ذهب الليل”، و”ماما زمانها جاية”،”حبيبة أمها”، و”أمورتي الحلوة بقت طعمة”، و”أكلك منين يا بطة” .

وكتب عشرات الأغاني لألمع المطربين والمطربات في مصر والعالم العربي فكتب لفايزة أحمد “ست الحبايب”، و”ياغالي علي ياحبيبي يا خويا”، ومما كتبه لعبد الحليم حافظ “بيع قلبك”، و”توبة”، و”يا قلبي يا خالي”، و”ظلموه ” كما كتب لصباح “سلموا لي على مصر”، و”أحبك ياني”، ولوديع الصافي “على رمش عيونها”، و”دار يا دار”، ولوردة الجزائرية “ح اقول لك حاجة”، و “في يوم وليلة”، ولسيد مكاوي “خلى شويه عليك” .

 

 

حسين السيد و التمثيل

حسين السيد و التمثيل

حسين السيد و التمثيل

وقام حسين السيد بالتمثيل في فيلم “رسالة من امرأة مجهولة” الذي كان من بطولة لبني عبد العزيز و فريد الأطرش، ومن إخراج صلاح أبو سيف كما مثل مع شويكار المقطوعة الشعرية “إنتي مسافرة؟” .

 

 

 

تكريم ناصر و السادات له

حصل علي وسام العلوم والفنون في عيد العلم من الزعيم جمال عبد الناصر، كما كرمه الرئيس السادات في عيد الفن .

 

توفي حسين السيد  فى مارس عام 1983 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر