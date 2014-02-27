مباشر - بازل 3-0 مكابي تل أبيب .. النني أساسيا

متابعة حية ومباشرة لمباراة بازل ومكابي تل أبيب في إياب دور الـ32 بالدوري الأوروبي بمشاركة محمد النني أساسيا.

في الدقيقة 71 بعد سلسلة من التمريرات الرأسية داخل منطقة الجزاء بين ستوكير وستريلير، يسجل الأخير الهدف الثاني له والثالث لبازل.

في الدقيقة 60 يسجل ماركو شتريلير الهدف الثاني من عرضية لسيري دي حولها بالرأس معلنا الثاني.

في الدقيقة 18 يسجل فالنتين شتوكير الهدف الأول لبازل بعد صناعة من سفاري.

ويقود النني وسط بازل منذ بداية المباراة أملا في الفوز والعبور إلى دور الـ16 بعد انتهاء لقاء الذهاب في إسرائيل بالتعادل السلبي.

ويعتمد مورات ياكين على النني أساسيا في وسط ملعب بازل.

وكان النني قد واجه مكابي تل أبيب في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يفوز بازل ويتحول الفريق الإسرائيلي للدوري الأوروبي.