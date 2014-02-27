أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر - بازل 3-0 مكابي تل أبيب .. النني أساسيا

Google+ Print
مباشر - بازل 3-0 مكابي تل أبيب .. النني أساسيا مباشر - بازل 3-0 مكابي تل أبيب .. النني أساسيا

متابعة حية ومباشرة لمباراة بازل ومكابي تل أبيب في إياب دور الـ32 بالدوري الأوروبي بمشاركة محمد النني أساسيا.

في الدقيقة 71 بعد سلسلة من التمريرات الرأسية داخل منطقة الجزاء بين ستوكير وستريلير، يسجل الأخير الهدف الثاني له والثالث لبازل.

في الدقيقة 60 يسجل ماركو شتريلير الهدف الثاني من عرضية لسيري دي حولها بالرأس معلنا الثاني.

في الدقيقة 18 يسجل فالنتين شتوكير الهدف الأول لبازل بعد صناعة من سفاري.

ويقود النني وسط بازل منذ بداية المباراة أملا في الفوز والعبور إلى دور الـ16 بعد انتهاء لقاء الذهاب في إسرائيل بالتعادل السلبي.

ويعتمد مورات ياكين على النني أساسيا في وسط ملعب بازل.

وكان النني قد واجه مكابي تل أبيب في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يفوز بازل ويتحول الفريق الإسرائيلي للدوري الأوروبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع