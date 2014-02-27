عضو بالبرلمان الأوروبي تعرب عن سعادتها بإعفاء مواطني الدولة من شينغن

أعربت ماريا غابريال العضو في البرلمان الأوروبي والعضو في لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية الاوروبية عن سعادتها البالغة جراء إقرار البرلمان الأوروبي اليوم القرار المقترح والمقدم له من اللجنة بشأن إعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة شينغن لدخول الاتحاد الأوروبي .

وأكدت البرلمانية الأوروبية عن بلغاريا أنه بعد التصويت الساحق سيدخل القرار المرحلة التقنية بعد تجاوز مرحلة التشريع ..وقالت " الكرة الآن أصبحت في الملعبين التقنيين الإماراتي والأوروبي حيث سيكون على الخبراء الإماراتيين ونظرائهم في المفوضية الأوروبية وضع الترتيبات التقنية الضرورية لإدخال القرار حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن خاصة وأن مجلس الوزراء والبرلمان الأوروبيين كلاهما أعطى ضوءا أخضر لإعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة شينغن".

وفي رد على سؤال لوكالة أنباء الإمارات بشأن المدة التي يحتاجها القرار ليدخل حيز التنفيذ ..قالت النائبة ماريا غابريال إن التنفيذ سيسير بوتيرة متسارعة حتى يطبق القرار خلال أيام قليلة خاصة وأن الإمارات قدمت كل التسهيلات الضرورية وأبدت تعاونا كبيرا من ناحية الدعم التقني والسياسي للقرار طيلة السنتين الماضيتين.

وكان البرلمان الاوروبي صادق بأغلبية ساحقة على مشروع قرار تقدمت به لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية يقضي بإعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة شينغن لدخول الاتحاد الأوروبي.

وحظي القرار بموافقة 523 صوتا من أصل 577 لينهي التصويت بذلك المرحلة النهائية للتشريع ويدخل مرحلة التنفيذ بعد الاتفاق على الترتيبات التقنية بين الخبراء الإماراتيين ونظرائهم الأوروبيين.

وقد تلقى وفد دولة الإمارات الذي ترأسه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية التهاني من رؤساء الفرق البرلمانية الأوروبية وأعضاء لجنة الحريات والعدالة والشؤون الداخلية الجهة التي تولت الإشراف على مشروع القرار طيلة عامين.

وأكد معاليه ان قرار إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة شينغن وبأغلبية ساحقة يعكس موقع الدولة المتقدم لدى العالم.

وقال معاليه " هذا القرار التاريخي يحرر مواطنينا من التأشيرة ونحن الآن تجاوزنا المرحلة النهائية تبقى أمامنا فقط الترتيبات التقنية ..وبلا شك هذا اليوم يكلل عمل وجهد سنتين وأنا شخصيا سعيد وفريق العمل أيضا كله سعيد".

وأشاد معاليه بالدور المميز الذي قام به سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية طيلة فترات إعداد الاقتراح وحشد الدعم السياسي له أوروبيا.

وقال معاليه " سمو الشيخ عبدالله بن زايد الذي يتواجد الآن في كوريا الجنوبية سعيد جدا بهذا التصويت الساحق لأنه حقيقة قاد جهدا معقدا ومركبا وكبيرا تكلل بالنجاح ..والحمد الله أتممنا المهمة بنجاح ما يؤكد قدرة الآلة الحكومية الإماراتية على صنع إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن الإماراتي.