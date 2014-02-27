مدير الأمن العام القطري: تشكيل لجنة لمعرفة أسباب وملابسات إنفجار الدوحة

قال اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام القطري، إنه بتوجيهات من الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني ،رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية وقوة “لخويا” وشركة “وقود” لدراسة أسباب انفجار مطعم الدوحة ومعرفة ملابساته، إضافة إلى حصر الأضرار المادية الناجمة عن الحادث .

> حيث ذكرت وكالة الأنباء القطرية ،أن الخليفي أكد – في مؤتمر صحفي اليوم “الخميس” – أن عدد حالات الوفاة جراء حادث انفجار خزان الغاز بمطعم “اسطنبول” قرب مجمع “اللاند مارك” التجاري بالدوحة الذي وقع في وقت سابق اليوم بلغ 12 حالة وفاة .

> وقال الخليفى “إن الضحايا هم من المقيمين من جنسيات آسيوية وعربية “، مشيرا إلى أن عدد المصابين بلغ “31 “حالة بينهم مصاب في حالة حرجة ،وأضاف أن الإنفجار كان كبيرا لدرجة أن شظاياه تطايرت لمسافة كبيرة وصلت إلى “50″ مترا.

> وأكد أنه تمت السيطرة على الحريق الناجم عن انفجار خزان الوقود والذي وصفه بأنه كان “صغيرا ومحدودا “، موضحا أنه تم بعد ذلك مسح لكافة المحلات المجاورة لموقع الحادث لتأمينها وللتأكد من عدم وصول تداعيات الإنفجار إليها.

> وأوضح أن فريق البحث والإنقاذ بقوة لخويا إستطاع الدخول إلى موقع الانفجار منذ البداية وتمكن من نقل المتوفين ،وإسعاف المصابين،مضيفا، أن ضحايا الحادث هم من زبائن المطعم والعاملين فيه والمارة بجانبه، مبينا أن المساحة المحيطة بالمطعم ضيقة مما تسبب في ارتفاع عدد الضحايا وانهيار المبنى الذي يتواجد به المطعم .

> ولفت إلى أن مثل هذا الحادث يقع لأول مرة في قطر وبهذه الصورة وبهذا العدد من الوفيات والإصابات، مبينا أن كافة الجهات المعنية تعاملت مع الحادث بالسرعة المطلوبة وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبإشراف مباشر منه في موقع الحادث

> وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وجّه بسرعة إجراء تحقيق واف، وشفاف للوقوف عن الأسباب التي أدت لهذا الحادث الأليم.

فى سياق متصل ، تقدم اللواء الركن الخليفي بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، متمنيا عاجل الشفاء للجراحى والمصابين .

ومن جهته ، قال العميد حمد الدهيمي مدير ادارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني إن رجال الدفاع المدني وصلوا إلى مكان الحادث بعد 8 دقائق من تلقي البلاغ حيث باشروا في نقل المصابين وتسليمهم إلى المسعفين وذلك بالتعاون مع فريق البحث والانقاذ بقوة “لخويا”.

وأشار إلى أن 3 فرق إطفاء من 3 مراكز تحركت لموقع الحادث حيث تعاملت 15 سيارة دفاع مدني متعددة المهام مع الحريق ،الذي نشب عن إنفجار خزان الغاز.

> وأكد أن رجال الدفاع المدني وفي اطار اتخاذها كافة احتياطات الأمن والسلامة قامت بإيقاف العمل في محطة البترول المحاذية للمطعم وذلك حفاظا على سلامة المنطقة المحيطة .

وبدوره، قال النقيب محمد خميس المريخي ضابط فريق البحث والانقاذ بقوة لخويا إن 60 من عناصر الانقاذ بالقوة تواجدوا في مكان الحادث مباشرة بعد تلقي البلاغ وعملوا على إخراج الضحايا من داخل المطعم والتأكد من خلو المكان من اية متوفين أو مصابين.

وأكد حجي غانم الرميحي المدير الفني لشركة وقود، عن معايير الأمن والسلامة التي تتخذها الشركة في جميع خزانات الغاز بالمطاعم المختلفة.

وأوضح حجى أن الشركة ستقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية بإجراء تحقيق في سبب إنفجار خزان المطعم، مؤكدا أن الشركة تنفذ بصفة دورية إجراءات للوقوف على مدى سلامة خزانات الغاز في كافة المطاعم والمرافق الأخرى التي تستخدم خزانات الغاز.