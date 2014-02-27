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بعد غد.. تكريم حمدى قنديل عن مشواره فى جلسة للنادى الإعلامى

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بعد غد.. تكريم حمدى قنديل عن مشواره فى جلسة للنادى الإعلامى بعد غد.. تكريم حمدى قنديل عن مشواره فى جلسة للنادى الإعلامى

يكرم "النادى الإعلامي"، التابع لمعهد الحوار المصرى الدنماركي، مساء بعد غد السبت، الإعلامى الكبير حمدى قنديل عن مجمل مشواره ودوره فى إثراء الساحة الإعلامية العربية.

وقالت مدير النادى الإعلامى نهى النحاس، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن جلسة تكريم الإعلامى حمدى قنديل، سيديرها الإعلامى شريف عامر، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تشهد عرض فيلم وثائقى قصير عن مشوار قنديل وأهم المحطات الإعلامية فى مشواره الحافل، كما ستشهد توزيع كتيب يتضمن محطات مهمة فى حياته.

ويأتى تكريم قنديل فى إطار الجلسة الشهرية، ضمن سلسلة الجلسات التى يعقدها النادى الإعلامي، بشكل دورى لمناقشة قضايا إعلامية تهم العاملين فى هذا الحقل.

وبحسب نهى النحاس فإن جلسة السبت ستقام تحت عنوان "كيف تقيم دور الإعلام المصرى فى تشكيل الوعى السياسى للمواطن: استفتاء الدستور نموذجًا".

وتدير الجلسة الإعلامية ليليان داوود، ويشارك فيها الكاتب الصحفى أيمن الصياد، أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو حمزاوي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عمرو عزت، إضافة إلى الصحفى بجريدة الأهرام أشرف عبدالشافي.

يذكر أن النادى الإعلامى بالقاهرة، هو إحدى فعاليات المعهد الدنماركى المصرى للحوار، ويهدف إلى دعم الإعلام والإعلاميين المصريين بشكل خاص والإعلام العربى بشكل عام، من خلال جلسات دورية لمناقشة المستجدات على الساحة الإعلامية المصرية والعالمية، حيث تهدف تلك الجلسات إلى إنتاج محتوى معلوماتى ومعرفى متميز يخدم قضية تطوير الإعلام المصري، ويدعم جهود العاملين به لتنمية مختلف قطاعاته.

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مصر 365