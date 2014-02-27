خبراء: تحذيرات “ألمانيا” حبر على ورق ولا تضر السياحة فى شرم الشيخ

علق عدد من خبراء السياحة بجنوب سيناء، على مغادرة سياح المانيا القادمين عبر شركة تيوى بعد تحذيرات الخارجية الالمانية، بأنه لن يضر بالعمل السياحي بشرم الشيخ وأنها مجرد حبر على ورق.

وقال مدير شركة سياحية كبرى ان موقف ألمانيا نابع من موقفها السياسي الرافض لثورة 30 يونيو مشيراً الى أن السياح الالمان لا يتجاوز أعدادهم بشرم الشيخ الـ100 سائح.

وأوضح مدير الشركة ان هناك اتجاه عام لفتح اسواق جديدة بعيداً عن أوربا مشيراً أن هناك سياح من كافة الجنسيات من سويسرا والنرويج والسويد مستمرون في القدوم لشرم الشيخ.

وقال عادل كساب مدير غرفة العمليات ان تحذير الخارجية الألمانية حتى يوم 14 مارس القادم فقط مشيراً الى انه لم يغادر شرم الشيخ سياح من جنسيات أخرى.

واكد احمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة بجنوب سيناء، وحملة “نحن أمنين بشرم الشيخ” أن المدينة لن تتأثر بتحذيرات الخارجية الألمانية مشيراً الى أنه سوف تطلق حملة شعبية لجذب سياح من دول أمريكا الجنوبية الداعمة لمصر.

وقال عادل شركة، الخبير السياحي وأمين غرفة المنشآت الفندقية السابق، ان حادث التفجير على الحدود المصرية الإسرائيلية لم يؤثر مطلقا على السياحة وان المعدل طبيعي حيث ان شهر فبراير يطلق عليه بالسياحة” فقراير” كنايةً عن أنه لا توجد به معدلات سياحية كبيرة نتيجة انتهاء مواسم وأعياد الروس وعدم وجود عطلات.

وأشار شكري، انه لابد لمصر لفتح السياحة الدول الشرقية وعدم الاهتمام بأي حظر لأوربا حيث أنها المواطن الأوربي لا يهتم بما تقوله الحكومات ولا يمكن الاستغناء عن السياحة فى مصر حيث انها مقصد سياحي مهم مشيراً الى ان تحذيرات بيت المقدس لم يهتم بها احد ولم تؤثر على حركة السياحة.

وقال علاء مدحت، صاحب بازار سياح انه فوجئ بالسياح الالمان يقولون انهم لم يكملوا رحلتهم بشرم الشيخ نتيجة تحذيرات بلادهم وانهم غير سعداء بتلك التحذيرات التي اطلقتها خارجية المانيا، وهو ما أوضحته مصادر بالمطار، فالسياح الالمان غادر بعضهم مطار شرم الشيخ عائداً لألمانيا فى رحلة الساعة الثالثة عصرًا وسوف يغادر باقى السياح الألمان غدًا.