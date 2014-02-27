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نصائح للمرأة للحصول على قوام مشدود دون اللجوء للتمارين الرياضية الصعبة

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نصائح للمرأة للحصول على قوام مشدود دون اللجوء للتمارين الرياضية الصعبة نصائح للمرأة للحصول على قوام مشدود دون اللجوء للتمارين الرياضية الصعبة

ارشيفية

من المعروف، أن العديد من نساء اليوم يحلمن بالحصول على قوام مشدود وجسم منحوت من دون الإضطرار للّجوء إلى التمارين الرياضية الصعبة وقصد صالة التمارين، وهذا أمرٌ بديهي خصوصاً أن المرأة لم يعد لديها متّسع من الوقت لترك عائلتها لمدة ساعة على الأقل والذهاب لممارسة الرياضة، فالإنشغال بالعمل والمنزل والدراسة والعائلة والأطفال بات يستحوذ على كل وقتها ما يترك لها الوقت الضروري للنوم فقط.

ومن منا لا تحلم بالحصول على بطن ممسوح ومشدود؟ أو ترغب بممارسة تمارين سهلة تضمن لها صدراً مشدوداً وكبيراً؟ لكل امرأة تبحث عن جسمٍ مماثل ولا تجد أي وقت لممارسة التمارين الرياضية، وجدت لك ياسمينة تسهيلات وتمارين وخلطات تساعدك في شد الجسم، فإذا كنتى تريدين ممارسة الرياضة والحصول على قوام مشدود؟ إليك هذه التمارين السهلة التي يمكنك ممارستها يومياً في المنزل فتحصلين على النتيجة المرجوة فتابعينى من هنا.

فعليكى أوللًا، بالقيام بالقفز على الحبل ” فهىتعتبر هذه الرياضة الأطفال ومن المؤكد أننا زاولناها جميعنا في أيام صغرنا بينما كنا نركض ونلعب ونمرح مع اصدقائنا الصغار. ولكنك حتماً تجهلين الفوائد الجمة التي تعود بها رياضة القفز على الحبل على صحتك ولياقتك البدنية ورشاقتك. يمكن لهذه الرياضة أن تساعدك في الحصول على قوام مشدود خصوصاً أنها تساعدك في تمرين كافة عضلات الجسم وتساعدك على حرق 135 سعرة حرارية في خلال 10 دقائق فقط”.

وثانيًا صعود الدرج ” فهى قد لا تعتبرين صعود الدرج ونزوله رياضة بحدّ ذاتها ولكن لهذا التمرين تأثير مهمّ على رشاقتك وعملية شدّ جسمك. والجدير ذكره أن العديد من صالات الرياضة تحتوي على درجة واحدة أو العتبة التي يستخدمها المدرّبون للتمارين. لا يساهم هذا التمرين على حرق السعرات فحسب، بل يساعدك أيضاً على شدّ منطقة الوركين والرجلين والأرداف”.

وثالثًا تمارين السواعد” فهى يعتبر هذا التمرين من أفضل التمارين الرياضة للمرأة خصوصاً أنه يساهم في شدّ الصدر والكتفين كما يزيد من حجم العضلة الثلاثية الرؤوس أو الـ Triceps”.

رابعًا تمارين المعدة” يساهم هذا التمرين الذي تعتبره معظم النساء صعباً في شدّ المعدة والبطن وهو يعتبر من أهم التمارين التي يمكن أن تضمن لك بطناً نحيفاً. من خلال ممارسة تمارين المعدة لمدة 10 دقائق، يمكنك حرق حوالي 70 سعرة حرارية”.

 

 

 

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