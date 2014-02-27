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قتيلان بتحطم طائرة تدريب عسكرية “إماراتية”

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قتيلان بتحطم طائرة تدريب عسكرية “إماراتية” قتيلان بتحطم طائرة تدريب عسكرية “إماراتية”

أرشيفية

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، الخميس، تحطم طائرة تدريب عسكرية ومقتل قائدها ومساعده، وذلك خلال طلعة تدريبية اعتيادية.

وأكد بيان للقوات المسلحة نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام “: “سقوط طائرة تدريب عسكرية ذات الجناح الثابت تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

وبحسب البيان: “وقع الحادث أثناء مهمة تدريبية اعتيادية ونتج عنه مقتل قائد الطائرة ومساعده، فيما تقوم السلطات المختصة حاليا بالتحقق من أسباب الحادث”.

وكانت الحادثة الأخيرة من هذا النوع في الإمارات وقعت في 16 يونيو الماضي وأسفرت حينها عن مقتل قائد الطائرة.

سكاي نيوز

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