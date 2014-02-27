وعود محلب تنهى إضراب موظفى الشهر العقارى

علق موظفو الشهر العقارى، الخميس، إضرابهم بعد تعهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الجديد، بإنهاء الأزمة وإيجاد حلول لمشاكلهم، عقب تولى وزير العدل الجديد مهام عمله، فيما تواصلت الاحتجاجات الفئوية فى عدد من المحافظات. فى القاهرة، علق العاملون بالشهر العقارى إضرابهم بعد تدخل رئيس مجلس الوزراء، وتأكيده على التزامه بحل مشكلات الشهر العقارى فى غضون أسبوعين، ووعد بمقابلة مباشرة مع ممثلى العاملين لحل مشكلاتهم، وتحقيق مطالبهم المشروعة - على حد تقديرهم.

وقال العاملون، فى بيان، الخميس، إن ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بوزارة العدل لبحث الفوارق فى صافى دخول موظفى الشهر العقارى والطب الشرعى والخبراء تم بناء على معلومات يكتنفها ما وصفوه بـ«سوء التقدير والعرض ووجود أخطاء جسيمة فى النتائج بسبب المستندات المقدمة من الخبراء والطب الشرعى»، ورفضوا ما انتهت إليه اللجنة، موضحين أنهم سيثبتون صحة موقفهم.

وأضافوا: «إعلاء للشأن الوطنى والمصلحة العليا للبلاد فى ظل الظروف الراهنة، التى تتطلب تكاتف وتوحد جميع فئات الشعب، لابد أن ننهض ببلادنا، لذلك نعلن نعلق إضرابنا لمدة أسبوعين، لتسيير مصالح المواطنين، وحتى نعطى الفرصة لرئيس الوزراء ومجلسه ليتمكنوا من حل المشكلة، ولدينا ثقة كاملة فى شخص وصفة رئيس الوزراء، ومن توسط لإنهاء الأزمة، ونعلن أننا جميعا أصحاب رسالة، ولسنا مجرد موظفين عموميين».

واستجاب العاملون بالشهر العقارى، فى محافظات كفر الشيخ وقنا والمنيا، لوعود رئيس مجلس الوزراء وعلقوا إضرابهم عن العمل لمدة 15يوما، وقالوا إنهم يأملون من محلب الوفاء بوعوده، وهددوا بالعودة للإضراب حال عدم تحقق مطالبهم، المتمثلة فى مساواتهم بباقى الهيئات القضائية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.

وأضرب العاملون فى محطة الصرف الصحى، غرب محافظة كفر الشيخ، عن العمل، للمطالبة بإقالة المدير المعين حديثا، وعودة محمد البيطار، المدير السابق، الذى تم نقله و5 آخرين إلى محافظة المنوفية دون أسباب، على حد قولهم. وواصل العاملون المؤقتون بفندق الرياضيين إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى، للمطالبة بتثبيتهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.

واستمر العاملون المؤقتون بإدارة تقاوى سخا فى الإضراب عن العمل، وأغلقوا أبواب الإدارة بالجنازير، ومنعوا المترددين على الإدارة من الدخول، احتجاجا على ما سموه «عدم تثبيتهم أسوة بزملائهم فى باقى المصالح الحكومية».