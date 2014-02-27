عكاشة: الأمن لم يعود..والتجديد لوزير الداخلية فرصة أخيرة لتطوير جهاز معلومات الوزارة

وصف الخبير الأمنى العقيد خالد عكاشة، تفقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أقسام ومراكز الشرطة، بالقاهرة، لأول مره منذ تكليفه بالاستمرار فى تحمل مسئولية حقيبة الداخلية، بأن الوزير ينقل توجهات الحكومة الجديدة، والمتمثلة فى الدعم المباشرلأفراد الشرطة، وتقديم الدعم المادى واللوجيستى والتكنولوجى، للجهاز خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عكاشة فى تصريحات لـ”أونا” أن الحكومة الجديدة، ترغب فى أن توجه رسالة لفرد الأمن؛ مفادها أنها تدعمه بقوة رغم محاولات الإعتداء عليهم وإستهدافهم، ولفت الخبيرالأمنى الى أن جهاز الشرطة؛ فى حاجة إلى إعانة عاجلة من حيث النهوض بالجانب المعلوماتى للوزارة، وتطوير جهاز الأمن الوطني، موضحاً أن ابراهيم أمامه فرصة أخيرة لإنشاء جهاز معلوماتى قوى للوزارة.

وتابع عكاشة، أن جهاز الشرطة لم يعود حتى الان، مبدياً أسفه على إستنزاف موارد جهاز الشرطة فى الحرب على الإرهاب؛ فى مقابل التخلى عن تقديم الخدمات الأمنية للمواطن، وأكد عكاشة أنه تمت الإستعانة باللواء محمد إبراهيم ليس لكونة الأجدر بتولى مسئولية؛ بقدر كونه حاملاً للملف الأمنى ويواجه تحدى تأسيس جهاز معلوماتي للوزارة على أنقاض جهاز امن الدولة المنحل، موضحاً أن تلك هى الفرصة الأخيرة لإبراهيم؛ قبل الاستعانة بغيره فى وزارة مابعد إنتخابات الرئاسة.