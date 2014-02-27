أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

عكاشة: الأمن لم يعود..والتجديد لوزير الداخلية فرصة أخيرة لتطوير جهاز معلومات الوزارة

Google+ Print
عكاشة: الأمن لم يعود..والتجديد لوزير الداخلية فرصة أخيرة لتطوير جهاز معلومات الوزارة عكاشة: الأمن لم يعود..والتجديد لوزير الداخلية فرصة أخيرة لتطوير جهاز معلومات الوزارة

وصف الخبير الأمنى العقيد خالد عكاشة، تفقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أقسام ومراكز الشرطة، بالقاهرة، لأول مره منذ تكليفه بالاستمرار فى تحمل مسئولية حقيبة الداخلية، بأن الوزير ينقل توجهات الجديدة، والمتمثلة فى الدعم المباشرلأفراد الشرطة، وتقديم الدعم المادى واللوجيستى والتكنولوجى، للجهاز خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عكاشة فى تصريحات لـ”أونا” أن الحكومة الجديدة، ترغب فى أن توجه رسالة لفرد الأمن؛ مفادها أنها تدعمه بقوة رغم محاولات الإعتداء عليهم وإستهدافهم، ولفت الخبيرالأمنى الى أن جهاز الشرطة؛ فى حاجة إلى إعانة عاجلة من حيث النهوض بالجانب المعلوماتى للوزارة، وتطوير جهاز الأمن الوطني، موضحاً أن ابراهيم أمامه فرصة أخيرة لإنشاء جهاز معلوماتى قوى للوزارة.

وتابع عكاشة، أن جهاز الشرطة لم يعود حتى الان، مبدياً أسفه على إستنزاف موارد جهاز الشرطة فى الحرب على الإرهاب؛ فى مقابل التخلى عن تقديم الخدمات الأمنية للمواطن، وأكد عكاشة أنه تمت الإستعانة باللواء محمد إبراهيم ليس لكونة الأجدر بتولى مسئولية؛ بقدر كونه حاملاً للملف الأمنى ويواجه تحدى تأسيس جهاز معلوماتي للوزارة على أنقاض جهاز امن الدولة المنحل، موضحاً أن تلك هى الفرصة الأخيرة لإبراهيم؛ قبل الاستعانة بغيره فى وزارة مابعد إنتخابات الرئاسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي