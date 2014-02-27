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محكمة أمريكية تلزم “يوتيوب”‬ بحذف الفيلم المسئ للرسول

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محكمة أمريكية تلزم “يوتيوب”‬ بحذف الفيلم المسئ للرسول محكمة أمريكية تلزم “يوتيوب”‬ بحذف الفيلم المسئ للرسول

يوتيوب

أصدرت محكمة الدائرة التاسعة للاستئناف في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، أمرا لشركة غوغل، مالكة موقع يوتيوب، بضرورة إزالة الفيلم تماما، بموافقة قاضيين مقابل رفض قاض واحد.

جاء الحكم عقب اعتراف الممثلة سيندي لي غارسيا، التي شاركت في الفيلم بإساءة الفيلم للإسلام و للمسلمين ، فقضت محكمة فيدرالية أمريكية بحذف الفيلم المسئ للنبي محمد “براءة المسلمين” من على موقع يوتيوب.

يُذكر ، أن الفيلم أساء لنبي الإسلام محمد وسخر منه، ووصفه بأنه يرفض العقيدة الإسلامية ويهين المسلمين ونعته بصفات سيئة، مما فجر موجة غضب عارمة في العالم الإسلامي.

 

BBC

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