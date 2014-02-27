عبد العزيز الشمري يعتب على المنتجين وينتظر فرصة "خميس وجمعة"

أعلن الفنان عبد العزيز الشمري أن هناك مجموعة من الاتفاقات المبدئية مع بعض شركات الإنتاج الدرامي، التي رغبت في أن يكون ضمن قائمة نجوم أعمالها الدرامية، وتحديداً الكوميديّة منها، التي تُجهّز للعرض خلال شهر رمضان المقبل.

لكن الشمّري أشار إلى إن تلك الاتفاقات ما زالت في طور الكلام الشفهي، ولم تصل بعد إلى مرحلة العقود المؤكّدة بين الطرفين، ومنها مسلسل الفنان فايز المالكي "خميس وجمعة"، بالرغم من قول الشمري: "إن دورة كاميرا التصوير للمسلسل بدأت منذ أيام عديدة، من دون معاودة الاتصال بي، لطلب المشاركة في المسلسل، لكنّ حبل الأمل ما زال كبيراً لمشاركتي مع فايز المالكي في مسلسل "خميس وجمعة!".

واستغرب الفنان الشمري تهميش بعض المنتجين السعوديين له، ممن شارك في أعمالهم سابقاً، مبدياً تعجّبه من تجاهل تاريخه الفني معهم، فضلاً عن تاريخه في مجال الدراما ككلّ، والذي اقترب من الثلاثين عاماً منذ عام 1986م، مشدّداً على عدم معرفته سبب هذا التجاهل، برغم أن علاقة التواصل مستمرة معهم بشكل دوري ودائم، لافتاً إلى أن المنتجين يصلون إلى مرحلة "إذن من طين وإذن من عجين، عند وجود أيّ عمل من إنتاجهم".

وحين بادرناه بالقول إنّ بعض المنتجين يبحثون عن الوسامة للحصول على مشاهدات أكثر لأعمالهم قال: "وسامة الشكل ليست ضرورية بقدر وسامة الروح، وهي الأجمل في الإنسان. ولو كان الأمر يتعلّق بحكاية وسامة المظهر الخارجيّ، فمن السهولة عمل ذلك من خلال عمليات التجميل، وأكثر أهل الجمال هذه الأيام من خلال "ترقيع" عمليات التجميل. ولو عدت لصور أكثرهم في السابق، لظهرت لك حقيقتهم، لكن "خلّ الطبق مستور" أفضل من كشف الحقائق".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"