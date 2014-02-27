الأميرة سناء عاصم ومشاهير الأردن يوقعون ميثاق "سيدتي" ضد السمنة

عمان- سيدتي- تصوير: سميرة حسنين

في حفل إستقبال أنيق وحميم أقامته مجلة (سيدتي) بالتعاون مع روتانا كافيه الأردن في شارع الرينبو لمالكيه محمد الحوامدة ومازن القيسي وقعت الأميرة سناء عاصم راعية ماراثون مجلة (سيدتي) ضد السمنة بالأردن وشقيقتها السيدة نانسي كلمات تحبسم وحشد من كبار الشخصيات العامة والمشاهير ميثاق حملة (سيدتي) ضد السمنة،تعهدوا فيها بتوعية من حولهم بمخاطر السمنة وما تجلبه من أمراض مزمنة ،وحث النساء والرجال والأطفال والمؤسسات على انتهاج حياة صحية ورياضية ،وتناول الغذاء الصحي الطازج، للحفاظ على حياة سعيدة وآمنة على الصعيدين الجسدي والنفسي.