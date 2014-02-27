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محافظ السويس يتفقد المدن السكنية الجديدة

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محافظ السويس يتفقد المدن السكنية الجديدة محافظ السويس يتفقد المدن السكنية الجديدة

صورة أرشيفية

قام اللواء العربي السروي، محافظ السويس ظهر اليوم بعمل جولة تفقدية بجميع أنحاء المحافظة بشكل مفاجئ خاصة المشروعات الصناعية والسكنية الجديدة بحي عتاقة للتأكيد والوقوف على سير العمل فيها .
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> هذا وقام المحافظ بزيارة أعمال الإنشاءات والبناء بالثلاث مدن السكنية الجديدة بامتداد مدينة الشهداء وغرب مدينة الشهداء ومنطقة الكبانون خلف الصفا والتي من المنتظر أن تشمل 6144 وحدة .

قام المحافظ بتفقد أيضا طريق الأدبية – السويس ومتابعة أعمال رصف الطريق وتطوير الميدان ، رافق المحافظ عدد من مسئولوا العلاقات العامة والمجلس التنفيذي للسويس .

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