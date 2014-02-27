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رئيس النقابة الفرعية لمعلمي السويس : 30 % نسبة المشاركة بانتخابات المعلمين بالمحافظة

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رئيس النقابة الفرعية لمعلمي السويس : 30 % نسبة المشاركة بانتخابات المعلمين بالمحافظة رئيس النقابة الفرعية لمعلمي السويس : 30 % نسبة المشاركة بانتخابات المعلمين بالمحافظة

 

صورة أرشيفية

قال سعيد الطاهر، رئيس النقابة الفرعية لمعلمي السويس أن نسبة الحضور اليوم بانتخابات نقابة المعلمين للتجديد النصفي بلغت 30 % ، موضحاً أن عدد الناخبية بلجنة حي السويس بلغت 25 مرشحين و الأربعين 17 وفيصل 15 والجناين 8 وجميعهم فازوا بالتذكية وعتاقة 21 مرشح و 3 للرئاسة .
> وأضاف فى بيان إعلامي أن باب التصويت تم اغلاقه فى تمام الساعه السادسة مساءً والأوضاع مستقرة والعملية الانتخابية كانت تسير بشكل منتظم فى حضور ممثلي النيابة والقضاة ، موضحاً أن انتخابات اليوم هي اختيار اللجان النقابية على مستوى المحافظ وهي المستوي الاول ، أما المستوي الثاني وهو انتخابات النقابات الفرعيه ومقرر لها يوم 29 مارس ، ثم يعقبها المستوى الثالث وهي الانتخابات النقابة العامة .

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