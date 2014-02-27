بحث إنشاء مستشفى للتأمين الصحي تشمل جميع التخصصات الطبية بالبحيرة

بحث اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة مع الدكتورة عصمت بسيونى ،مدير عام فرع التأمين الصحي، بالمحافظة المواقع المقترحة، لإقامة مستشفى للتأمين الصحي والتى تشمل جميع التخصصات الطبية، بطاقة 300 سرير، لخدمة منتفعي التأمين الصحي ، وإقتراح بأن تكون بقرية فرهاش مركز حوش عيسى .

> كما بحث المحافظ – خلال اللقاء عن إمكانية ،توفير أماكن بديلة للعيادات التخصصية ،واللجنة الطبية، التابعة للتأمينن بدلا من الموقع الحالي المتهالك بجوار الكوبري العلوي بدمنهور .

حيث اقتراح هدهود، إقامته بأحد الوحدات الصحية بزاوية غزال أو إفلاقة بدمنهور ، وذلك في إطار الإرتقاء بالمنظومة الصحية، والخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين وخاصة منتفعي التأمين الصحي .