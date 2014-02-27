ميرفت التلاوي في قمة “الكوميسا” بتكليف من الرئيس عدلي منصور

تشارك السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، بتكليف من رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور في حضور فعاليات المائدة المستديرة السابعة، والتي تحمل عنوان “الاستفادة من الإبداع والعلوم والتكنولوجيا في الخدمات الصحية للأم”، والمقرر عقدها يوم 26 فبراير 2014 على هامش اجتماعات قمة “الكوميسا” بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وأكدت السفيرة، أن المائدة سوف تناقش موضوع دور التكنولوجيا والعلوم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للأمها، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على بحث كيفية الإرتقاء بالخدمات الطبية والصحية المقدمة للأم في هذه الدول، ووضع آلية واضحة للتعامل والتنسيق المشترك لتطوير الأداء الطبي .

يذكر أن، قمة “الكوميسا” تعقد يومي 26- 27 فبراير 2014، وتحمل هذا العام شعار “دعم التجارة البينية في الكوميسا من خلال المشاريع التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر”، وذلك اعترافاً بأهمية الدور الذي تقوم به المشاريع التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر.