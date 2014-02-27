مقتل خفير في ظروف غامضة بالمنيا بسبب خصومة ثأرية

أطلق مجهولون النار علي خفير نظامي بالقرب من شركة بنزايون بوسط مدينة المنيا ، ورجحت التحريات وجود خصومه ثأريه وراء الواقعة .

وتلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا يفيد بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة الحبشى بجوار شركة بنزايون ، و بإنتقال ضباط المباث تبين مقتل شخص يدعى ” خلف الله صفى الدين منصور” 45 سنة خفير و مقيم ناحية طوخ الخيل و ذل إثر إصابته بطلق نارى بالرأس .

ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الجريمة هو خصومة ثأرية تم نقل الجثة لمستشفى المنيا العام و تحرر عن الواقعه المحضر اللازم ،وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة ضبط مرتكبى الواقعة .