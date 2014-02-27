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مقتل خفير في ظروف غامضة بالمنيا بسبب خصومة ثأرية

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مقتل خفير في ظروف غامضة بالمنيا بسبب خصومة ثأرية مقتل خفير في ظروف غامضة بالمنيا بسبب خصومة ثأرية

صورة أرشيفية

أطلق مجهولون النار علي خفير نظامي بالقرب من شركة بنزايون بوسط مدينة المنيا ، ورجحت التحريات وجود خصومه ثأريه وراء الواقعة .

وتلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا يفيد بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة الحبشى بجوار شركة بنزايون ، و بإنتقال ضباط المباث تبين مقتل شخص يدعى ” خلف الله صفى الدين منصور” 45 سنة خفير و مقيم ناحية طوخ الخيل و ذل إثر إصابته بطلق نارى بالرأس .

ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الجريمة هو خصومة ثأرية تم نقل الجثة لمستشفى المنيا العام و تحرر عن الواقعه المحضر اللازم ،وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة ضبط مرتكبى الواقعة  .

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