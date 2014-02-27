“حماية و إئتلاف أمان” ينظمان ورشة عمل عن “سبل تعزيز قيم النزاهة والشفافية”

نظم مركز حماية لحقوق الانسان، بالتعاون مع ائتلاف أمان من أجل النزاهة والمساءلة ورشة عمل حول المناصرة والإرشاد القانوني وتوعية الفئات المهشمة بآليات التبليغ عن الفساد وذلك اليوم السبت الموافق 22/2/2014 بمدرسة تونس شرق مدينة غزة، بحضور جمع من الأهالي ووجهاء المنطقة والمواطنين.

وقد قدم خلال الورشة أ. بكر التركماني المستشار القانوني بائتلاف أمان، عرضا لأشكال ووسائل الفساد التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني وأسبابه والأضرار التي يلحقها بالمواطنين وقيم العدالة والمساواة بين المواطنين، وقال إن هذا الفساد تتحمل مسئوليته وتمارسه جهات عدة رسمية وغير رسمية وأهلية وإغاثية ومجتمع مدني سواء بقصد أو عن غير قصد.

كما ضرب أمثلة لعدد من النماذج والحالات التي تم ضبطها من قبل الجهات المختصة، وعرض لجهود ائتلاف أمان في مقاومة الفساد وكشف المتورطين فيه، والأساليب التي وقفت عليها من قبل الجهات التي تمارس الفساد. كم استمع لشكاوي عدد من المواطنين على هذا الصعيد وأكد لهم أن الائتلاف يضع كل امكاناته وموظفيه إلى جانب كل مواطن متضرر من الفساد ودعاهم للتواصل مع الائتلاف على الرقم المجاني 1800180180 للإبلاغ عن أي فساد أو مظلمة مشيرا ومؤكدا ان طاقم الائتلاف سيعمل على مساعدتهم وحل مشاكلهم وفقا للأنظمة المعمول بها لدى الائتلاف بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وفي ذات الاطار تطرق التركماني إلى بعض المشكلات الخاصة بعمليات اعادة الاعمار، والأخطاء التي وقعت فيها الجهات الرسمية وغير الرسمية، وعدم معرفة المواطنين بكيفية الوصول لحقوقهم والتواصل مع الجهات والأشخاص أصحاب المسئولية عن هذا الملف.

وأوضح التركماني، أن الأسس والمعايير التي تحكم مشاريع اعادة الاعمار هي الأضرار الحقيقة التي تعرضت لها منازل وأملاك المواطنين، وان جميع المواطنين على هذا الصعيد سواسية في المطالبة بحقوقهم من الجهات المختصة مهما كانت ظروفهم الخاصة. ودعا التركماني المواطنين إلى ضرورة الاهتمام بحقوقهم والدفاع عنها، والمطالبة بها، وعدم تركها للنهب من المنتفعين مؤكدا أن هناك مشروع يجري العمل عليه مع الجهات المختصة من أجل وضع نظام شامل لضبط العمل في مجال المساعدات وإنهاء حالة الفوضى التي يعيشها هذا القطاع من أجل ضمان وصول المساعدات لجميع المواطنين بالتساوي وبشفافية كاملة.