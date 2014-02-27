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الزمالك: ميدو تنازل عن نصف مستحقاته .. ويقودنا لريادة إفريقيا

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الزمالك: ميدو تنازل عن نصف مستحقاته .. ويقودنا لريادة إفريقيا الزمالك: ميدو تنازل عن نصف مستحقاته .. ويقودنا لريادة إفريقيا

قال أيمن يونس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق تنازل عن نصف مستحقاته للنادي.

وجاءت تصريحات يونس في مؤتمر صحفي عقده الزمالك للإعلان عن التوقيع مع المدير الفني الذي خلف حلمي طولان هذا الموسم وحقق نتائج إيجابية مع الفريق الأبيض.

ومن جانبه أبدى كمال درويش رئيس نادي الزمالك ثقته في قدرات مدرب الفريق الحالي، قائلا "ميدو سيقودنا لريادة إفريقيا مجددا".

ويواجه الزمالك فريق كايوسكورب الأنجولي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي دوان في دور الـ64 في وقت سابق.

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