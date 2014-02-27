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تدشين حملة “باصينلك في العشة” علي “فيسبوك” لدعم سكان عشش عزبة النخل بعد إزالتها

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تدشين حملة “باصينلك في العشة” علي “فيسبوك” لدعم سكان عشش عزبة النخل بعد إزالتها تدشين حملة “باصينلك في العشة” علي “فيسبوك” لدعم سكان عشش عزبة النخل بعد إزالتها

الحملة

دشن عدد من مستخدمي “فيسبوك”، صفحة “باصينلك في العشة” على موقع التواصل الاجتماعي تدعو للتضامن مع سكان “عشش عزبة النخل” التي أخلتها وهدمتها قوات الأمن أمس.

وقالت المسئول عن الصفحة: إن عدد الأسر التي تسكن منطقة العشش بعزبة النخل يصل عددها إلى 1600 أسرة، مشيرة إلى أن المحافظة حصرت عدد 200 أسرة منهم فقط كمستحقين لسكن بديل، والباقي وعددهم 1400 أسرة استبعدتهم، بل الأكثر من ذلك أن الوحدات المتوافرة لتسكين الأسر عددها 40 وحدة سكنية فقط أي بواقع خمسة أسر في الشقة الواحدة.

ودعا مؤسسو الصفحة ، جميع المسؤولين وخاصة محافظ القاهرة بالوقف الفوري لعمليات “الإخلاء القسري للسكان”، لحين إعادة الحصر وتوفير السكن البديل لهم، لافتة إلى أن عدم توفير سكن بديل سيتسبب في كارثة إنسانية بتشريد آلاف الأسر وتركهم في العراء، دون مأوى مخالفين بذلك لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التـي نصت علــى الحق فـي السكن الملائم والتي صدقت عليها وأصبحت جزءًا من تشريعها الداخلي.

 

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