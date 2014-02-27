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حبس 21 طالب من تنظيم الإخوان بالأزهر 3 سنوات لإتهامهم بالتعدى على شيخ الأزهر

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حبس 21 طالب من تنظيم الإخوان بالأزهر 3 سنوات لإتهامهم بالتعدى على شيخ الأزهر حبس 21 طالب من تنظيم الإخوان بالأزهر 3 سنوات لإتهامهم بالتعدى على شيخ الأزهر

ارشيفية

قضت محكمة جنح مدينة نصر المنعقدة بأكادمية الشرطة، بحبس 3 سنوات على 21 طالبا بالأزهر،لإتهامهم بإثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر والبلطجة، والإنضمام لجماعة إرهابية، وخرق قانون التظاهر في أحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر على مدى الشهور الماضية.

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد مجدى عبد الغنى، قد ترافعت بالجلسة الماضية، وأكدت أن المتهمين كان يتعين عليهم الحفاظ على تراب وتاريخها المقدس، ولكنهم تحولوا إلى أيادى تعبث بأمن الوطن، فواجبنا المقدس ينطوى على حماية بلدنا الغالية من هذه الأيادى التي تبطش وتسلب جميع حقوقها، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

وكانت نيابة ثان مدينة نصر، أحالت المتهمين أمام الجنح، بعدما ثبت تورطهم من خلال تحريات الأمن، وأنهم منعوا زملاءهم من أداء الامتحانات، وأتلفوا مبانى كليات جامعة الأزهر وتعدوا على المدرسين وأساتذة الجامعة وأشعلوا النيران بمبانى الكليات.

 

 

 

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