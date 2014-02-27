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11 حركة شبابية بالسويس يدشنون حملة لتجميل وتطوير المحافظة

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11 حركة شبابية بالسويس يدشنون حملة لتجميل وتطوير المحافظة 11 حركة شبابية بالسويس يدشنون حملة لتجميل وتطوير المحافظة

11 حركة شبابية بالسويس يدشنون حملة لتجميل وتطوير المحافظة

دشن ممثلي 11 حركة وفريق شبابي بالسويس بالتنسيق مع 4 مديريات ومركز خدمي وتنفيذى بالمحافظة حملة تحت شعار ” حب السويس بأيدينا تبقي اجمل ” تهدف لتطوير وتجميل جميع شوارع المحافظة والميادين الرئيسية والمناطق التى تعامني من الفقر والإهمال .

عقدت الحملة أولي اجتمعاتها اليوم بمشاركة ممثلين عنها بجهاز شئون البيئة بمشاركة “حركة اصلاح السويس – فريق تقدر – كاميرا السويس – شباب السويس للتغير – حكايين السويس – جمعية شباب السويس – مركز مستقلبي – راديو كول ” و ممثلين الجهات التنفيذية ” مركز النيل للاعلام – مديرية الشباب والرياضة – جهاز شئون البيئة – جهاز التجميل والنظافة ” لبحث خطة العمل على ارض الواقع والتى تتوقع ان تنطلق فى شهر مارس القادم .

وأشار البيان الأول للحملة أنه جاري وضع اللمسات الاخيرة لخطه العمل لتطوير الـ 5 احياء بالسويس وستكون بدايه العمل من حديقه النافوره بجوار المحافظه ، موضحين أن هناك لجنه تقوم من اليوم بحصر المناطق التى سيتم تطويرها فعليا وتحديد التلفيات بكل منطقة وذلك بالاتفاق مع جهاز التجميل والنظافه علي أن يتم بدء العمل في اعمال قص الشجر واعمال النظافه من يوم السبت القادم الساعه 8 صباحاً .

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