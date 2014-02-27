ضبط تشكيل عصابي إستولى على محتويات عهدة شركة المياه بأسيوط

تبلغ لقسم شرطة أبوتيج؛ من المدعو عزت لمعي راغب يوسف 55 سنه، أمين مخزن بشركة مياه الشرب بمنطقة أبوتيج، باكتشافه لفقد بعض محتويات مخزن عهدة الكهنة الخاصة بالشركة.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط مرتكبي الواقعة، وهم كلاً من صالح على صالح حسن 25 سنه عامل وبدري محمد أحمد 20 سنة عامل وشهرته “التنك “وشعبان محمود مهران 27 سنة عامل وشهرته “اللول” ومحمود رمضان غريب 19 سنة عامل وشهرته “زلوح ” مقيمين بندر أبوتيج وبحوزة الثاني عدد (3) عداد مياه ، (3) بطارية سيارة ، عداد إنارة ، (2) محبس مياه .

بمواجهة المتهمين، إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 440 إداري قسم أبوتيج لسنة 2014 .