القبض على تشكيل عصابي لسرقته عهدة شركة المياة بأسيوط‎

تبلغ لقسم شرطة أبوتيج من المدعو عزت لمعي راغب يوسف 55 سنة أمين مخزن بشركة مياه الشرب بمنطقة أبوتيج باكتشافه فقد بعض محتويات مخزن عهدة الكهنة الخاصة بالشركة .

وتمكن ضباط مباحث القسم اليوم من ضبط مرتكبي الواقعة كلا من صالح على صالح حسن 25 سنة عامل وبدري محمد أحمد 20 سنة عامل وشهرته “التنك “وشعبان محمود مهران 27 سنة عامل وشهرته “اللول” ومحمود رمضان غريب 19 سنة عامل وشهرته “زلوح ” مقيمين بندر أبوتيج وبحوزة الثاني عدد (3) عداد مياه ، عدد (3) بطارية سيارة ، عداد إنارة ، عدد (2) محبس مياه .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر رقم 440 إداري قسم أبوتيج لسنة 2014 .