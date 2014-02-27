قيادات الإسكان يرحبون بتولى مصطفى مدبولى الوزارة

رحب عدد كبير من قيادات وزارة الإسكان باختيار الدكتور مصطفى مدبولى، وزيرًا للإسكان، مؤكدين أن مدبولى يتمتع بكفاءة عالية، فضلا عن أنه وزير شاب.

من جانبها، أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، أنها عملت قبل ذلك مع مصطفى مدبولى أثناء رئاسته لهيئة التخطيط العمرانى، مشيرة إلى أن لديه رؤية واضحة وأن اختيار محلب له ليكون خلفًا له فى وزارة الإسكان اختيار جيد، فضلاً عن أنه شاب يستطيع أن يبذل جهدًا فى هذه الوزارة ليخدم المواطنين.

وأضافت "هاشم" لـ"اليوم السابع"، أن كل قيادات الوزارة رحبت بمدبولى، مشيرة إلى أن قيادات الوزارة أجمعوا على العمل كفريق واحد؛ حتى يستطيع الوزير الجديد أن يحقق تقدمًا ملحوظًا فى الوزارة خلال الفترة التى سوف يقضيها وزيرًا للإسكان، مؤكدة أنه بمجرد أدائه اليمين واستلامه مهمامه كوزير للإسكان بشكل رسمى سيقدمون له كل الملفات لمساعدته فى التعرف على الملفات المفتوحة والعمل على استكماله فى أوسع وقت ممكن.

> فيما سادت حالة من الفرحة داخل أروقة الوزارة وخاصة بعد حالة من الترقب والانتظار لمعرفة الوزير الجديد الذى سيخلف محلب فى الوزارة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان الجديد، أكد فى أول تصريح له لـ"اليوم السابع" أن مشروع الإسكان الاجتماعى وسرعة تنفيذه من أهم أولوياته فى الفترة المقبلة؛ حتى يتسنى القضاء على أزمة السكن وحصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة، لافتًا إلى أنه سيسعى لتنويع مساحات الوحدات حتى تتراوح مساحة الوحدة ما بين 63 مترًا إلى 90 مترًا.

> وأضاف مدبولى، أن من أولى قراراته التى سيتخذها هى الإسراع فى تنفيذ مشروات الصرف الصحى بمختلف المدن والمحافظات والعمل على الانتهاء من توصيل المرافق للمشروعات المتوقفة حتى يتسنى للدولة الاستفادة بها.

وأكد أن ملف المدن الجديدة والإسراع فى تنميتها أيضًا من أهم الملفات التى سيهتم بها خلال فترة توليه الوزارة، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على ترتيب أولوياته، مؤكدًا أنه سيسير على خطى المهندس إبراهيم محلب.

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