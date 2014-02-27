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رئيس جامعة طنطا: أشرف منصور لا يمتلك معايير تؤهله لتولى التعليم العالى

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رئيس جامعة طنطا: أشرف منصور لا يمتلك معايير تؤهله لتولى التعليم العالى رئيس جامعة طنطا: أشرف منصور لا يمتلك معايير تؤهله لتولى التعليم العالى

أكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، أن رؤساء الجامعات أبدوا استياءهم الشديد من اختيار الدكتور أشرف منصور لتولى حقيبة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار عبد الخالق إلى أن هناك معايير لاختيار الوزير، أهمها أن يكون على دراية ومعرفة بالمشاكل الأمنية بالجامعات وأزمة الأمن والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، وهو ما يحتاج شخصا ذا خبرة تراكمية وأن يكون عضوا بالمجلس الأعلى للجامعات وعايش المشاكل والأزمات التى مرت بها الجامعات خاصة الحكومية .

وأضاف عبد الخالق فى تصريحات صحفية، أنه قرار اختيار الوزراء يعود للقيادة السياسية، موضحا أن تلك المرحلة لا تتحمل ترك الفرص ولكن هناك أولويات تتطلب وزيرا على علم كامل بما يحدث على أرض الواقع .

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