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بريطانيا: أسكتلندا تُخاطر بفقد خدمات «بي بي سي» في حالة الانفصال

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قالت وزيرة الثقافة البريطانية، ماريا ميلر، إن أسكتلندا تُخاطر بفقد خدمات «بي بي سي» في حالة انفصالها عن المملكة المتحدة.

يأتي ذلك تزامنًا مع تصاعد الضغوط البريطانية على أسكتلندا في الأسابيع الأخيرة لمنعها من الانفصال خلال الاستفتاء المقرر إجراؤه، سبتمبر المقبل.

وقالت «ميلر»، في مؤتمر أكسفورد لوسائل الإعلام، «بي بي سي جزء من جواهر التاج الملكي البريطاني ولن تكون متاحة خارج الحدود إذا تم الانفصال».

وتابعت: «يجب أن نفكر ما الذي يدور حوله هذا التصويت. إنه يدور حول ما إذا كانت أسكتلندا ترغب في البقاء كجزء من المملكة المتحدة، إذا كان التصويت بلا، إنهم لا يريدون البقاء جزءًا من المملكة المتحدة، إذن فهذا يعني أنهم يرغبون في ترك مؤسسات المملكة المتحدة، و(بي بي سي) إحدى هذه المؤسسات».

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