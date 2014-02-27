الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة خاصة على السواحل والجزر في ساعات الليل وصباح يوم غد وقد يتخللها سقوط بعض الامطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية ويحتمل يتشكل بعض الضباب.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 36 كم/ساعة بوجه عام تتحول تدريجيا الى شمالية غربية مع اخر الليل وصباح السبت.

البحر .. متوسط الموج بارتفاع قدم إلى ثلاثة اقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام في العمق.

ويحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة الثانية عشرة ودقيقة صباحا بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة السادسة و59 دقيقة مساء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في بعض مدن الدولة غدا..

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 30 18 85 25 .

> دبي 29 19 80 25 .

> الشارقة 30 17 85 25 .

> عجمان 29 18 80 25 .

> أم القيوين 29 16 85 25.

> رأس الخيمة 29 15 85 25 .

> الفجيرة 26 18 80 25 .

> العين 30 17 70 25 .

> ليوا 30 15 85 20 .

> الرويس 28 16 85 25 .

> السلع 28 16 85 25.

> دلما 25 19 90 55 .

> طنب الكبرى 25 19 85 50 .

> طنب الصغرى 25 19 85 50 .

> أبوموسى 25 18 85 45.