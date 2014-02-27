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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يبعثون برقيات عزاء الى امير قطر ضحايا الانفجار

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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يبعثون برقيات عزاء الى امير قطر ضحايا الانفجار رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يبعثون برقيات عزاء الى امير قطر ضحايا الانفجار

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية عزاء الى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر الشقيقة في ضحايا حادث  الانفجار  الذي وقع اليوم في احد المطاعم والذي اسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين .

وأعرب سموه عن خالص عزائه ومواساته لاسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل .

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية عزاء مماثلة لامير دولة قطر.

وبعث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية مماثلة لامير دولة قطر.
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