انخفاض منسوب النيل أمام السد العالى 2 سم مكعب

سجل منسوب مياه نهر النيل أمام السد العالي اليوم الخميس تراجعا جديدا بمقدار 2 سم مكعب، وبلغ 55ر175 متر مكعب في مقابل 53ر175 متر مكعب أمس الاربعاء.

وجاء في تقرير وزعته اليوم وزارة الموارد المائية والري أن “كمية المياه المنصرفة خلف سد أسوان بلغت 145 مليون متر مكعب، فيما بلغت كمية الايراد اليومى الواصل للبحيرة 41 مليون متر مكعب”.

يذكر ان إيراد نهر النيل يختلف اختلافاً كبيراً من عام إلى آخر, ويتراوح بين نحو 42 مليار متر مكعب في حده الادنى و151 مليار متر مكعب في حده الاقصى، وهذا التفاوت الكبير من عام لآخر يجعل الاعتماد على الإيراد السنوي أمراً بالغ الخطورة، حيث يمكن أن يعرض الأراضي الزراعية للبوار في السنوات ذات الإيراد المنخفض، كما يعرضها لخطر الفيضان في سنوات الايراد الكبير.

وعلى مدى اكثر من نصف قرن على انشاء السد العالى ساهم ومازال يساهم في مواجهة مخاطر نقص وزيادة إيراد مياه النيل من خلال مايخزنه – بطريقة آمنة – من مئات المليارات من الامتار المكعبة في اوقات الفيضان، حيث يتم اعادة استخدامها في اوقات الجفاف، فضلا عن فوائده الاخرى في مجالات اقتصادية عديدة.

> أ ش أ