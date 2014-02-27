بالصور..محافظة القليوبية تبدأ فى الخطة التنفيذية لتطوير مدينة بنها

قرر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، تنفيذ الخطة التنفيذية الشاملة لتطوير مدينة بنها والتي تمثل انطلاقة حضارية للمدينة.

وتشمل الخطة تقديم أعمال خدمية شديدة الأهمية لمدينة بنها، بالإضافة إلي العديد من المشروعات التي تمثل حلاً فعلياً لكثير من المشاكل التي واجهت المواطنين خلال الفترة السابقة.

وأعلن المحافظ عن انشاء نفق للسيارات أسفل خط سكك حديد الزقازيق ببنها بتكلفة 11 مليون جنيه عن طريق ربط حي المنشية ومدينة بنها الجديدة للسعي لحل أزمة المرور الخانقة التي تصيب المدينة بالشلل والتكدس التام خصوصاً في أوقات الذروة،

> والاتفاق علي انشاء كورنيش جديد علي الرياح التوفيقي ببنها بتكلفة 10 مليون جنيه بطول حوالي 3 كم بدءا من مزلقان المنشية عند السجن وحتي طريق المنصورة ليكون متنفسا جديدا لأهالي المدينة خاصة البسطاء منهم .

بالإضافة إلي تطوير طريق المنصورة ومداخل ومخارج موقف بنها متعدد الطوابق وتطوير الكباري الموجودة بمنطقة بنها وخاصة كوبري الشموت، حيث ستتم عملية تطوير شاملة لمنطقة أسفل وأعلي الكوبري.

وقام أسامة عقيل، الخبير الدولي وأستاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس بعمل تصميم لمداخل المدينة من جهة طريق بنها – الإسكندرية الزراعي وطريق زفتى إمتداداً إلي طريق كفر الجزار وتطوير شارع فريد ندا علي ان يتم التطوير تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بتكلفة 3 مليون جنيه .

واعلن عبد الظاهر عن إقامة كوبريين علويين جديدين لعبور السيارات فوق مزلقان منشية النور والحرس الوطني لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم خاصة بعد التعديلات التي قامت بها المحافظة علي تصميم هذا المزلقان لحل أزمة المرور الطاحنة بمداخل مدينة بنها ، والجدير بالذكر أن القوات المسلحة ستقوم بتنفيذ العمل بهذين الكوبريين علي نفقتها الخاصة بتكلفة تبلغ 80 مليون جنيه.

وقال المحافظ أنه سيتم عمل تطوير شبكات الصرف الصحي لتناسب المساحات الضيقة بالقرى وانشاء شبكة صرف صحي “كومباكت” حيث تنفذ علي مساحة 4 قراريط فقط في حين أنها ستضم عدة قري كشبكة صرف مركزية.

وأشار المحافظ إلي أنه سيتم تطبيق وتعميم الفكرة في كل قري ومراكز القليوبية وتعد هذه فكرة مبتكرة ورائدة في هذا المجال بالتنسيق مع كلية الهندسة بجامعة بنها وبمجرد تطبيقها بالمحافظة يمكن تعميمها بباقي المحافظات إذ أنها ستقدم حلا فريدا لمشكلة الصرف الصحي بجميع القرى بباقي محافظات الجمهورية .

واشار إلي أنه سيتم العمل علي توفير الراحة لأهالي مدينة بنها حيث استجاب لطلب أهالي المدينة بمنطقة وابور الثلج بعد شكواهم ضد الباعة الجائلين المحتلين للمنطقة حيث يشكلون سببا رئيسيا في عرقلة المرور وعلي الفور أمر الباعة بإخلاء المنطقة واعدا إياهم بتوفير أسواق بديلة لهم تليق بالمظهر الحضاري لمدينة بنها كعاصمة لمحافظة القليوبية بالإضافة إلي تضرر أهالي القرى التابعة لمدينة بنها والواقعة علي خط 12 الذين تأذوا من الرائحة الناتجة عن حرق الفحم التي تسبب في إصابة المئات بالأمراض الصدرية وأمراض العيون فأعلن سيادته أنه يجري الآن دراسات لنقل مكامير الفحم التي تشكل أزمة خطيرة بالمحافظة إلى صحراء بلبيس من خلال تخصيص 250 فدانا ضمن الـ 700 فدان المخصصة لصالح القليوبية هناك .

كما تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 115 ألف مسكن بالقليوبية ليصل عدد ما تم توصيل الغاز إليه نصف مليون وحدة سكنية بمدينة بنها وطـوخ وشبرا الخيمة وقليوب.

كما اشار عبد الظاهر إلي إقامة بورصة للمنتجات الزراعية الحيوانية بالقليوبية وذلك بنفس مكان البورصة الرئيسية للدواجن بمدينة بنها لاستغلال إمكاناتها وقدراتها في إنجاح المشروع الجديد مشيرا الي أن هذا المشروع يتضمن إحياء بورصة الدواجن الرئيسية بعد أن تعرضت للإهمال بشكل ملحوظ.