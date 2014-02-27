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حسام عيسى يروى لـ”صالون التحرير” كواليس مشاركة السيسي بالحكومة الجديدة السبت المقبل

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حسام عيسى يروى لـ”صالون التحرير” كواليس مشاركة السيسي بالحكومة الجديدة السبت المقبل حسام عيسى يروى لـ”صالون التحرير” كواليس مشاركة السيسي بالحكومة الجديدة السبت المقبل

الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدولي

يكشف الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال، حجم الفساد الذي عاينه، خلال مشاركته في وزيرا للتعليم العالي ومسؤولاً عن ملف العدالة الإجتماعية،وذلك خلال حديثه لبرنامج “صالون التحرير” ،والذي يدير حواره الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وتبث حلقته الرابعة في العاشرة من مساء السبت القادم ، على فضائية “التحرير”.
> عيسى لم يستطيع السيطرة على دموعه أثناء حديثة عن الفساد،كما كشف عن عدد من مواقف الفريق عبدالفتاح ، خلال إجتماعات مجلس الوزراء المستقيل، وكواليسها، وتحدث عن ملف التعليم العالى، وعراقيل إقرار الحد الأدنى للأجور، والصعوبات التي واجهت حكومة الببلاوي ودفعتها للإستقالة.
> وشارك في محاورة وزير التعليم العالي المُستقيل كل من: جورج إسحق، أول منسق لحركة كفايه، المخرج السينمائي مجدي أحمد علي، المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الإشتراكي المصري، جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين، عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.

 

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